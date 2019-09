A l’expiration du délai fixé (19 septembre 2019) par l’ISIE pour les recours contre les résultats du premier tour des élections, six candidats ont finalement introduit des recours devant le Tribunal Administratif : Seifeddine Makhlouf, Abdelkrim Zbidi, Slim Riahi, Néji Jalloul, Hatem Boulabiar et Youssef Chahed.

Le recours de Abdelkrim Zbidi est considéré comme étant le plus important et le plus grave, car il reproche à deux candidats (Abdelfettah Mourou et Nabil Karoui) d’avoir enfreint la réglementation en matière de publicité électorale, à travers la chaîne Nessma et la chaîne Zitouna, et demande par conséquent l’annulation des voix obtenues par ces deux candidats.