Les photographies de trésors nationaux japonais, tunisiens et grecs seront visibles à l’exposition japonaise itinérante “Road of Light and Hope” (Route de la Lumière et de l’Espoir) qui a lieu du 22 septembre au 5 octobre 2019, dans l’espace des expositions temporaires, au Musée du Bardo à Tunis.

Le vernissage aura lieu le 21 septembre alors que l’ouverture au large public est prévue le 22 septembre pour se poursuivre pendant deux semaines, quotidiennement de 9h30 à 16h30, sauf le lundi jour de fermeture hebdomadaire du musée.

Après avoir été visible, sous divers formats, dans plusieurs villes de pays comme les Etats-Unis, la France, l’Ouzbékistan, le Brésil, le Canada et la Grèce, Road of Light and Hope, œuvre de la photographe japonaise Miro Ito, fera escale à Tunis.

La photographe-artiste de renommée internationale offrira une sélection de photographies de statues et de masques contenus dans le Temple Todai-ji (Japon), le Musée national du Bardo (Tunis) et le Musée Archéologique d’Athènes (Grèce), annonce le site du Musée du Bardo.

“Cinquante œuvres, dont deux phéniciennes du Musée National de Bardo, sont l’illustration des influences de la civilisation méditerranéenne sur le Japon, en mettant en relief les traces des très anciens échanges entre Orient et occident”, selon une présentation de l’ambassade du Japon à Tunis.

Miro ITO est présentée comme étant une photographe qui puise son inspiration dans la spiritualité du Japon, plus particulièrement dans le Temple de Todaiji, dans la ville de Nara. Ce lieu de culte et d’apprentissage bouddhique lui sert d’aspiration à promouvoir la paix et la compréhension mutuelle dans le monde.

Road of Light and Hope est une exposition itinérante qui traduit la créativité d’une photographe attachée à promouvoir la connaissance du patrimoine culturel mondial de l’Unesco qu’elle photographie, filme, recherche et écrit au Centre de la ville de Nara depuis 2003.

L’exposition est organisée en partenariat entre l’Ambassade du Japon, le ministère des Affaires Culturelles, l’Institut National du Patrimoine (INP), l’Agence de mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (Amvppc) et le Musée du Bardo. Elle se tient dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire de l’Ambassade du Japon en Tunisie.