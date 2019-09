La Société de transport de Tunis (TRANSTU) a entamé, jeudi, la mise en service de 30 nouveaux bus double ou articulés sur un total de 65 bus qui seront réceptionnés avant la rentrée scolaire.

Le président directeur général de TRANSTU, Anis Mallouch, a indiqué au cours d’une cérémonie organisée, à cette occasion, au dépôt de bus à La Charguia, à Tunis, que ces bus seront répartis sur les principaux circuits connaissant une augmentation de la demande en transport, tels que Douar Hicher, Zahrouni, Cité El Bassatine et Tébourba.

“Le renforcement du parc par ces bus réduira l’engorgement et améliorera la qualité des services”, a-t-il dit.

Il y lieu de signaler que la capacité d’un bus double dont le prix s’élève à près de 470 mille dinars est de 1,7 % supérieure à celle d’un bus normal.

Les caractéristiques des nouveaux bus consistent en l’existence de trois caméras de contrôle, d’une cabine de conduite indépendante et d’un système d’information électronique (n° du bus et destination), en plus d’un système de conditionnement automatique et d’un autre d’éclairage intérieur économe en énergie.

Pour rappel, ces nouveaux bus s’inscrivent dans le cadre d’un marché pour l’acquisition de 494 bus, à savoir 277 bus ordinaires et 217 bus articulés.

La société a reçu, jusqu’à ce jour, 180 bus ordinaires et 30 bus articulés, en attendant la réception de 35 autres bus avant la rentrée scolaire.

Le reste du programme du marché comprend l’acquisition de 97 bus normaux et de 152 bus double.

Concernant les préparatifs pour les rentrées scolaire et universitaire, le ministre du Transport Hichem Ben Ahmed a souligné l’existence de 800 bus assurant quotidiennement plus de 8 mille dessertes sur les lignes régulières et celles vers les centres universitaires.

Ben Ahmed a fait savoir qu’il a été décidé d’acquérir 100 bus sur les trois prochaines années, afin de renforcer le parc dans les différentes régions du pays, ajoutant que son département se penche actuellement sur la préparation d’un cahier de charges avant de lancer un appel d’offres à ce propos.

Et d’ajouter ” nous comptons aussi acquérir 500 bus d’occasion, dont la moyenne d’âge variant entre 2 et 3 ans, dans le cadre de la coopération tuniso-française “.

D’un autre côté, le ministre a fait savoir que les défaillances enregistrées concernant les trains sont dues à la non acquisition d’un nouvel équipement, depuis quelques années, indiquant que la SNCFT a lancé, récemment, un appel d’offres pour acquérir 100 nouveaux wagons.

” Le ministère a réservé un budget pour réaliser un diagnostic exhaustif de l’ensemble des lignes de chemin de fer afin de définir les lacunes existantes “, a affirmé Ben Ahmed.