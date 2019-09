La sélection tunisienne de basket-ball a terminé 20e au mondial de Chine, s’assurant ainsi une participation à l’un des quatre tournois qualificatifs pour les olympiades de Tokyo 2020.

Le cinq national avait battu, au premier tour, l’Iran (79-67), et s’était incliné par deux fois devant l’Espagne (62-101) et le Porto Rico (64-67).

Lors des deux matches de classement, les tunisiens se sont bien tirés d’affaire en battant respectivement les Philippines (86-67) et l’Angola (86-84).

La Fédération internationale de basket-ball (FIBA) avait annoncé sur sa page officielle la liste des 13 sélections qualifiées pour les JO de Tokyo parmi les 24 pays ayant pris part au mondial de Chine.

S’agissant des élections ayant décroché une place pour les tournois qualificatifs aux olympiades, on cite jusque-là la Lituanie, l’Italie, la Grèce, la Russie, le Brésil, le Venezuela, le Porto Rico et la République Dominicaine, outre l’Allemagne, la Nouvelle Zélande, la Tunisie, le Canada et la Turquie, soit les meilleurs lors des matches de classement).

A noter que le Nigéria a terminé à la 17e pace et s’est donc qualifié d’office pour les JO en tant que meilleure sélection africaine.

Par ailleurs, l’Iran et l’Australie sont assurés de prendre part aux olympiades de Tokyo tout comme le Japon (pays organisateur).

Voici le classement final des sélections (9-32):

9- Lituanie

10- Italie

11- Grèce

12- Russie

13- Brésil

14- Venezuela

15- Porto Rico

16- Dominique

17- Nigéria (qualifié pour les JO-meilleure sélection africaine)

18- Allemagne

19- Nouvelle Zélande

20- Tunisie

21- Canada

22- Turquie

23- Iran (qualifié pour les JO-meilleure sélection asiatique)

24- Chine

25- Monténégro

26- Corée

27- Angola

28- Jordanie

29- Côte d’Ivoire

30- Sénégal

31- Japon (qualifié pour les JO-pays organisateur)

32- Philippines.