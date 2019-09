Durant le mois d’août 2019, la balance commerciale alimentaire a enregistré un déficit de 880,6 millions de dinars, contre 162,8 millions de dinars durant la même période de l’année 2018, réalisant ainsi un taux de couverture de 77% contre 95,5% durant le mois d’août 2018, selon l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une baisse de 14,2%, alors que les importations ont augmenté de 6,4%.

Le déficit est le résultat de la hausse de la valeur des importations en particulier celles des céréales et la réduction du rythme des exportations de l’huile d’olive.

Les prix à l’exportation ont observé une baisse de 10,2% pour l’huile d’olive par rapport à l’année précédente. Par contre, ceux des tomates et des dattes ont augmenté respectivement de 36,1% et de 20,9%.

Les prix à l’importation des céréales ont connu une hausse (29,9% pour le blé tendre, 29,4% pour l’orge et 16% pour le blé dur). Il en est de même pour le prix de la pomme de terre (+53,7%) à l’exception des prix du lait et dérivés et des viandes qui ont baissé respectivement de 3,6% et de 1,7%.