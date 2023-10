Le déficit de la balance commerciale alimentaire s’est réduit, à fin septembre 2023, pour se situer à 768 millions de dinars (MD) contre 1950,2 MD, durant la même période de l’année 2022, selon les données publiées, jeudi, par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI).

Le taux de couverture s’est amélioré pour atteindre 86,7% contre 68%, à fin septembre 2023.

Les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 20,5% alors que les importations ont régressé de 5,5%.

Selon l’observatoire, l’allègement du déficit est le résultat de la hausse des exportations de l’huile d’olive (+55,7%) contre la diminution du rythme des importations des céréales (-13,7%) et des huiles végétales (-29,2%), et ce, malgré la hausse des importations du sucre (+109%) et du lait et dérivés (+63,7%).