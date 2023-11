Le déficit de la balance commerciale alimentaire s’est réduit de 55% pour se situer à 919,2 MD, entre fin octobre 2022 et 2023, selon les données publiées, jeudi, par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Le taux de couverture a atteint 85,7%, alors qu’il était de 69,1% à fin octobre 2022, d’après une note de l’observatoire sur les indicateurs de la balance commerciale alimentaire à fin octobre 2023.

En valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 20,4% par rapport à fin octobre 2022, pour se situer à 5502,4 millions de dinars.

Pour ce qui est des importations, elles se sont élevées à 6421,6 millions de dinars, à fin octobre 2023, en baisse de 3% par rapport à la même période de 2022. Selon l’ONAGRI, la régression enregistrée du déficit est essentiellement le résultat de la hausse des exportations de l’huile d’olive (+54,3%) et la baisse des importations des céréales (-9%) ainsi que des huiles végétales (-26,7%).

Le déficit de la balance commerciale alimentaire s’est réduit malgré l’accroissement du rythme des importations de sucre (+79,6%) ainsi que du lait et dérivés (+59,9%).

D’après l’observatoire, les prix à l’exportation ont observé une hausse de 59,3% pour l’huile d’olive, 27,8% pour les tomates, de 4,4% pour les dattes, 2% pour les produits de la pêche et de 1,2% pour les agrumes par rapport à la même période de l’année précédente.

S’agissant des prix des céréales à l’importation, ils ont baissé pour le blé dur (-26,5%), le blé tendre (-21,9%), l’orge (-23,4%) et le maïs (-20,2%). Il en est de même pour les prix des huiles végétales et du lait et dérivés, lesquels ont enregistré une baisse respectivement de 22% et de 2%. En revanche, le prix du sucre a observé une hausse de 15,3%.