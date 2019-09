Ne pas publier

Le candidat indépendant à l’élection présidentielle anticipée de l’année 2019, Kaïs Saïed a relevé que le dossier social compte parmi ses priorités, et ce lors de sa visité dimanche, à la ville de Gabès et à d’autres zones de la région.

Dans son adresse directe aux citoyens pour leur présenter son programme électoral, il a souligné l’importance de développer le secteur de la santé afin d’offrir des services sanitaires de bonne qualité.

Il a mis l’accent également sur l’impératif d’accorder l’intérêt requis au secteur de l’éducation pour former la future génération et hisser le pays aux plus hauts rangs.

Kais Saied a relevé l’impératif d’assurer le système de la couverture sociale aux citoyens, en leur permettant d’accéder à tous les attributs nécessaires à une vie décente, dont l’eau potable et l’électricité, ainsi que leur droit à vivre dans un environnement sain.

Il s’est dit compréhensif de l’inquiétude que vivent les habitants de Gabès à cause de la pollution industrielle, et il est urgent de traiter ce problème.

D’après lui, la Tunisie a besoin d’une autre vision du gouvernement et d’un développement alternatif, pour réhabiliter le citoyen et la région, du fait qu’ils sont les principaux acteurs dans la gestion de la vie publique, soulignant qu’il œuvrera à préserver les acquis de la femme tunisienne et à lutter contre la corruption. L’objectif, a-t-il dit, est de créer un nouveau concept de la sécurité globale en vue de lutter contre le terrorisme et éliminer tous ses origines.

Il a souligné qu’il défendra la question palestinienne qui demeure un souci partagé par l’ensemble des peuples arabes.