Le président de la République, Mohamed Ennaceur, et le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmajid Ezzar, se sont entretenus, vendredi 6 septembre, sur les préoccupations des agriculteurs et les moyens de renforcer la production agricole.

Au cours de l’’entretien, qui a eu lieu au Palais de Carthage, le président de l’organisation agricole a adressé au chef de l’Etat une invitation pour présider le Salon international de l’agriculture, du la machinisme agricole et de la pêche “SIAMAP 2019” qui aura lieu du 24 au 29 septembre.

Ce Salon annuel, qui constitue un événement agricole important en Afrique et dans le monde arabe, a pour principaux objectifs de s’ouvrir davantage sur les marchés d’Afrique subsaharienne, d’impulser l’exportation, de renforcer l’investissement et de consolider les relations de coopération et de partenariat dans le secteur agricole et de la pêche.