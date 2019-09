Plus de 6,3 millions de touristes ont visité la Tunisie entre le 1er janvier et le 31 août 2019, générant des recettes de près de 3,4 milliards de dinars, soit une hausse de 45% par rapport à la même période de 2018. Ce sont les chiffres présentés par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, qui effectuait une visite à Nabeul, jeudi 5 courant.

Il a également rappelé que son objectif d’atteindre les 9 millions de touristes à la fin de cette année est réalisable avec la grande relance du secteur touristique.

Il a fait remarquer que tous les indicateurs reflètent une année touristique prometteuse, d’autant plus que plusieurs hôtels affichent complets, jusqu’à la fin du mois de septembre.

Il a également évoqué l’afflux attendu d’un grand nombre des touristes intéressés par la thalassothérapie et du tourisme saharien, notamment au cours du mois de novembre.

Plusieurs hôtels à Tozeur s’apprêtent à accueillir des visiteurs, notamment à l’occasion de manifestations programmés à Tataouine et à Tozeur, ainsi que le festival de musique électro “les Dunes électroniques”.