Les activités du village d’été “Elèves contre la corruption” ont démarré jeudi 5 septembre au lycée 2 Mars à Tabarka. Il s’agit de faire connaître les concepts de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption visant à former des élèves capables d’adopter ces principes sur la base d’une vision scientifique et technique.

Le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem, a déclaré, à cette occasion, que son département a décidé en partenariat avec l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) d’initier les élèves du primaire ainsi que les collégiens et les lycéens au principes de la bonne gouvernance en tant qu’outil nécessaire dans la lutte contre toutes les formes de corruption.

L’initiation des élèves aux principes de la bonne gouvernance consistera, dans une première étape, à organiser des ateliers et des conférences sur ce sujet.

Il s’agit, ensuite, de mettre en place de nouveaux programmes éducatifs qui tiendront compte des nouvelles technologies tout en permettant à l’élève d’exprimer son opinion et de faire part de ses suggestions afin de former une génération agissante dans les sphères de décision.

Ben Salem a mis l’accent sur l’importance du système éducatif dans la formation d’un bon citoyen, faisant savoir que son département se penche, actuellement, sur l’élaboration de nouveaux programmes qui entreront en vigueur au cours de la prochaine année scolaire.

Le président de l’INLUCC, Chawki Tabib, a indiqué que ledit village se poursuivra pendant trois jours avec la participation de dix gouvernorats à raison de dix élèves par région.

Cette rencontre vise à consacrer et à traduire l’approche préventive et participative adoptée par l’instance avec ses partenaires à leur tête le ministère de l’éducation.

Le village comporte des ateliers de théâtre, de musique, de peinture et autres formes d’art permettant aux participants d’exprimer leurs aspirations, conformément aux principes de gouvernance et de lutte contre la corruption, aux programmes scolaires révisés et aux principes de la démocratie.