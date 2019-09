Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, était en visite de travail le 2 septembre 2019 aux Pays-Bas à l’invitation de son homologue hollandais, Stef Blok.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement accru des concertations politiques et des relations de coopération bilatérale ainsi que dans le cadre du suivi des résultats de la visite du ministre hollandais en Tunisie au mois de novembre 2018.

La séance de travail des deux responsables a été une occasion pour renouveler le souci des deux parties à approfondir les concertations politiques et à hisser davantage les relations bilatérales.

Dans ce contexte, Jhinaoui a, selon un communiqué du ministère des affaires étrangères publié mercredi, passé en revue les acquis accomplis par la Tunisie dans le domaine de son expérience démocratique, réaffirmant la volonté du pays à poursuivre ses efforts en vue de relever les défis de développement, économiques et sécuritaires ce qui nécessite de redoubler le soutien de ses amis et partenaires dont en premier lieu la Hollande.

Jhinaoui s’est, par ailleurs, félicité du niveau de la coopération atteint entre les deux pays et de l’appui apporté par les Pays-Bas à la Tunisie dans les différents domaines soulignant l’importance de prospecter de nouvelles opportunités de partenariat notamment dans les domaines économiques et de développement.

De son côté, le chef de la diplomatie hollandaise a exprimé la considération de son pays pour la transition démocratique en Tunisie, mettant l’accent sur l’engagement du Royaume de Hollande à renforcer davantage la coopération avec la Tunisie et d’appuyer le processus de développement dans notre pays.

Il a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre son soutien au processus de développement en Tunisie et ce à travers la nouvelle politique de coopération de développement qui veillera par le biais de nouveaux fonds à entamer de nouveaux programmes de coopération pour la période 2019-2022 en ce qui concerne les principales priorités tunisiennes pour cette période.

Les discussions ont porté également sur la question de la coopération en matière de migration en présence de la ministre hollandaise chargée de la migration. Dans ce sens, Jhinaoui a souligné l’importance de jeter les bases d’une coopération en matière de migration circulaire de manière à renforcer l’employabilité notamment auprès des jeunes et des diplômés de l’enseignement supérieur.

Les deux ministres ont également discuté des principales questions internationales et régionales d’intérêt commun dont les processus de règlement de plusieurs crises dans le monde arabe et sur la scène africaine s’agissant en premier lieu de la situation en Libye, de la coopération dans la région euro-méditerranéenne et de la lutte contre le terrorisme.

Les discussions ont aussi porté sur le rôle important des Pays-Bas dans la mobilisation de l’appui européen varié pour la Tunisie qui soit au diapason de défis auxquels face le pays et à ses aspirations pour un partenariat tuniso-européen.

En ce qui concerne l’adhésion de la Tunisie en tant que membre non permanent au sein du conseil de sécurité pour la période 2012-2021, le ministre a souligné l’engagement ferme de la diplomatie tunisienne quant au respect des principes énoncés par la charte des Nations unies passant en revue les priorités dont la Tunisie œuvre à concrétiser s’agissant notamment de la lutte contre le déclenchement des conflits et leur règlement d’une manière pacifique.

Il s’agit également du renforcement de la participation de la femme et des jeunes aux processus onusiens de paix, de la consolidation des opérations onusiennes de maintien de la paix et de la consécration de la coopération pour le développement en tant que moyens de lutte contre les conflits et d’instauration de paix.

Lors de son entretien avec la ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, Sigrid Kaag, Jhinaoui a souligné l’importance du soutien hollandais aux efforts de développement en Tunisie en vue d’intégrer les régions intérieures, renforcer l’employabilité et réduire le chômage notamment auprès des jeunes.

De son côté, la responsable hollandaise s’est félicitée de la réussite du processus de transition en Tunisie exprimant l’engagement de son pays à continuer à soutenir l’expérience démocratique tunisienne. Elle s’est, par ailleurs, réjouie des résultats importants accomplis dans le cadre de la coopération bilatérale au cours de la dernière période réaffirmant la volonté d’identifier toutes les opportunités susceptibles de soutenir l’effort de développement dans les domaines prioritaires en Tunisie.

Dans le cadre de cette visite, a été organisée une rencontre économique avec les plus grandes entreprises hollandaises spécialisées dans les domaines des finances, de l’énergie, de l’agriculture, des industries électroniques, de logistiques et de services. Cette rencontre a été une occasion pour mettre l’accent sur les spécificités de la Tunisie en tant que destination d’investissement surtout à la lumière des réformes prises dans les différents domaines concernés.

Le ministre tunisien des affaires étrangères a saisi cette occasion pour inviter les entreprises hollandaises à tirer profit du climat d’affaires en Tunisie et des avantages préférentiels et des encouragements qu’offre le nouveau code d’investissement et des conventions commerciales signés entre la Tunisie et les différents groupements économiques dans la région et en Afrique en tant que portail pour les marchés africains.