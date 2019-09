La 35ème édition du Festival international du pur-sang arabe aura lieu les 6, 7 et 8 septembre dans la ville de Meknassi (gouvernorat de Sidi Bouzid).

Sami Ghabri, directeur dudit Festival, a présenté les grandes lignes de cet événement annuel auquel participent la Tunisie, la Libye et l’Algérie.

Il a annoncé que la cérémonie d’ouverture, prévue vendredi 6 septembre, sera marquée par un carnaval au cours duquel défileront les chevaux.

Les cavaliers donneront des tableaux chorégraphiques qui simulent les cérémonies de mariages ainsi que d’autres événements festifs inspirés de l’environnement bédouin dans les pays de la région. Des courses de chevaux et des séances de dressage de chevaux issus de divers croisement sont également au menu.

En plus des performances équestres et les lectures de poésie improvisées, les festivaliers auront la possibilité d’assister à deux spectacles de chant populaire donnés par Nejiha Jamal et Cheb Béchir.