La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) et le ministère de l’Education viennent de signer à Tunis une convention-cadre qui vise à ajouter le thème de “rationalisation de la consommation de l’énergie” dans les manuels scolaires de l’enseignement de base, et ce à partir de la prochaine année scolaire.

Cet accord, conclu en présence des ministres de l’Industrie, Slim Feriani, et de l’Education, Hatem Ben Salem, a pour objectifs de renforcer les activités des clubs sous la tutelle du ministère de l’Education et à développer les énergies renouvelables dans les établissements d’enseignements, précise un communiqué publié, lundi 2 septembre par la STEG.

Il s’agit, en outre, de renforcer les programmes de sensibilisation de la STEG à travers la diffusion de la culture d’une consommation rationnelle auprès des jeunes, d’enrichir leurs connaissances dans ce domaine et de les former au bon fonctionnement des équipements électriques.

La convention devrait soutenir les efforts de la STEG en matière de développement et de mise en œuvre de projets dans le domaine des énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, à travers la réalisation de projets d’autoproduction d’électricité dans les établissements sous la tutelle du ministère de l’Education, afin de couvrir les besoins en électricité.