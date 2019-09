Le taux d’avancement des travaux de doublement de la route nationale n°16 Gabès-El Hamma s’étendant sur une longueur de 21,3 kilomètres (km) a dépassé les 50%, selon la fiche technique du projet publiée par la direction régionale de l’Equipement, dont l’agence TAP a reçu une copie.

Ce projet, dont le coût s’élève à près de 45 millions de dinars (MDT), permettra d’améliorer les conditions de la circulation routière dans cette région et encouragera les investisseurs à s’installer dans la délégation d’El Hamma où ont d’ores et déjà démarré les études relatives à l’aménagement de la zone industrielle à El Fjij devant occuper plus de 50 hectares (ha).

S’agissant de l’investissement dans la région, le projet de la ville touristique programmé à El Khebayet bénéficie de l’intérêt de deux groupes d’investisseurs. Les habitants de la région nourrissent de grands espoirs pour ce projet, à même de faire de leur région un pôle hospitalier international.

Du fait de son importance touristique, la municipalité d’El Hamma oeuvre à promouvoir l’environnement de la ville qui se caractérise par sa forte densité urbaine et planifie de créer un circuit touristique dans l’oasis, selon les dires de son président Nacef Najeh, recueillis par l’agence TAP. Le président a ajouté que la municipalité a publié un appel d’offres pour la réalisation d’un nouveau projet d’électrification publique et la pose de signalisations lumineuses.