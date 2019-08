La Bourse de Tunis a débuté, la séance de ce mercredi, dans le vert où le Tunindex affiche une légère hausse de 0,04% avec 7184,29 points dans un volume total de 0,344 MD, selon Mena Capital Partners.

Dans le vert, le titre les AMS grimpe de 3,03% à 0,68 TND suivi par SANIMED et AMI ASSURANCE qui gagnent respectivement 2,95% et 2,85% à 1,74 TND et 2,88 TND.

A la baisse, le titre GIF FILTER chute de 4,41% à 0,65 TND tout comme ARTES et NEW BODY LINE qui enregistrent une baisse respective de 2,29% et 1,98 % 5,53 TND et 4,95 TND.