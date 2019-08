Ils ont reçu un avis favorable pour l’inscription dans un établissement supérieur français, ils ont bloqué le montant nécessaire pour couvrir les dépenses d’un séjour d’une année en France certifiée par une “Attestation de Virement Irrévocable“ ; ils ont également présenté un justificatif de logement pour, comme le disent les services consulaires français, “passer leur séjour dans de bonnes conditions“.

Et pourtant, ces bacheliers qui ont suivi des cursus français et qui ont réussi leur baccalauréat dans des établissements français en Tunisie sont bloqués ici en Tunisie à cause de la non obtention du visa d’entrée sur le territoire français. Ils attendent, angoissés et avec eux leurs parents depuis début août, que l’on réagisse à leur demande alors que l’année universitaire démarre dans quelques jours.

Ces futurs étudiants qui doivent s’organiser et préparer la rentrée ne peuvent pas le faire parce que le consulat français a décidé d’opposer la loi de l’omerta et dans ce cas précis, la maxime « pas de nouvelles, bonne nouvelle » n’a aucun sens car l’absence de nouvelle plonge les familles tunisiennes dans l’inquiétude et le doute.

Est-ce ainsi que l’on traite les bacheliers français ? Est-ce ainsi que l’on encourage la francophonie ? Et est-ce de la sorte que l’on traduit les beaux discours d’amitié, de respect et de partenariats fructueux des hauts responsables français, depuis le président Macron et jusqu’à l’ambassadeur Olivier Poivre d’Arvor ?

