En poursuivant la lecture des chiffres, la Veille électronique illustrée de l’information statistique et juridique Tunelyz vient de faire le zoom sur la politique de l’Etat à l’égard des éditeurs et du livre tunisien.

Dans sa lettre d’information datant du 19 au 25 août 2019, le site, avec un peu de recul, a constaté une tendance haussière concernant le nombre des titres bénéficiaires de la subvention du papier depuis l’année 2011″; le total ayant évolué de 763 à 1 060 parutions compensées selon l’historique Open Data du ministère de tutelle à savoir le ministère des Affaires culturelles.

Si on fait un arrêt sur l’année 2016, on remarque que le nombre des titres éligibles à la subvention s’est élevé à 1 241, équivalent à la production totale (1 753 titres) moins 512 titres parascolaires non concernés par la politique de subvention.

En contrepartie de cette offre exceptionnelle, le ministère a pu subventionner 907 titres, élevant le taux de compensation à 73%. Selon la même source, cette “couverture” a atteint un niveau record en 2014, frôlant les 100%.

Le site a précisé que le papier pour le livre n’est plus exonéré de la TVA. Les chiffres ont été tirés de l’étude intitulée “l’Edition en Tunisie 2006-2016 : Réalités et Perspectives” par Moncef Ben Ayed.

Tunelyz est un site d’actualité avec un focus sur les chiffres issus des rapports économiques et financiers des institutions publiques, des organisations non gouvernementales, et de l’Institut National des Statistiques (INS).