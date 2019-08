L’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE) vient de lancer une plateforme web “ask.org.tn” grâce à laquelle les électeurs peuvent interroger les candidats à l’élection présidentielle sur des thématiques économiques.

Cette plateforme permet aussi aux citoyens de consulter le programme de chaque candidat et de participer à des forums de discussion pour débattre des différentes questions politiques comme le consensus politique, la diplomatie et les relations étrangères et la sécurité nationale.

L’IACE entend également organiser prochainement le marathon des débats présidentiels. Ainsi, une demi-heure sera consacrée à chaque candidat, où il présentera les points focaux de son programme et où il répondra à 8 questions des chefs d’entreprise et des experts économiques qui lui seront posées par le modérateur du débat.

Vingt-six candidats sur un ensemble de 97 ont été retenus par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (liste qui pourrait s’allonger suite aux recours…) pour participer à l’élection présidentielle anticipée prévue le 15 septembre prochain.

Le dernier délai pour l’annonce de la liste définitive des candidats à la magistrature suprême est fixé au 31 août 2019.