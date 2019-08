Prés d’un an après l’inauguration de l’usine “Stafim Industrielle” à El Mghira en collaboration avec son partenaire PSA, le montage du Peugeot Pick Up passe à une étape supérieure en se tournant vers l’export.

C’est ainsi que M. Omar Behi, Ministre du Commerce, en présence du Gouverneur de Ben Arous et de M. Abderrahim Zouari, Vice Président de la Stafim, a donné le coup d’envoi au départ de l’export du 1er lot de Pick Up en direction de la Côte d’Ivoire, et ce le vendredi 23 août depuis l’usine d’El Mghira.

Ce site de montage bénéficie d’une capacité de production annuelle de 4000 unités qui peut être doublée et avec un taux d’intégration local avoisinant les 43%, permis grâce à un partenariat avec une vingtaine de fournisseurs industriels locaux.

Avec près de 900 véhicules vendus depuis le démarrage, le Peugeot Pick Up a connu un fort succès en Tunisie. L’usine d’El Mghira mettra les bouchées doubles afin d’honorer ses commandes.

A savoir que le continent africain, fort demandeur de ce segment de véhicules, a été marqué par les emblématiques PEUGEOT 403 Camionnette-Bâchée de 1956, PEUGEOT 404 Camionnette-Bâchée de 1967, puis PEUGEOT 504 Pick-up qui lui succéda jusqu’en 2005, dernière année de production au Nigeria.

Stafim prépare aussi l’avenir industriel automobile Tunisien avec d’autres modèles du Groupe PSA et spécialement dans le segment Pick-up.