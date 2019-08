Le textile-habillement tunisien sera présent, au Salon “Première Vision”, le rendez-vous des professionnels de la filière mode, qui se tiendra du 17 au 19 septembre 2019, au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, indique vendredi, le CEPEX.

Pour cette édition, la Tunisie participe avec 24 entreprises représentant les principales filières du secteur textile-habillement, à savoir les articles en maille, cuir et chaussure, le prêt-à-porter et les accessoires.

La participation nationale à ce salon vise à consolider le positionnement de l’offre tunisienne sur le plus important des marchés classiques, la France

Selon les prévisions, cette édition accueillera 62 000 professionnels de plus de 120 pays. Organisé deux fois par an, le salon “Première Vision Paris” rassemble l’ensemble des acteurs des matières premières et des services nécessaires à la production de vêtements, sacs et chaussures, bijoux, pour accompagner les professionnels de la mode dans l’élaboration de leurs collections.

Devenu un maillon essentiel de la filière textile-habillement, le salon Première Vision est le rendez-vous des six métiers majeurs des matières et services à destination de la mode mondiale : tissus, cuirs, fils, confection, dessins et accessoires.

Pour le CEPEX, ce salon constitue une plateforme de référence pour les participants tunisiens, désireux d’effectuer des contacts avec les visiteurs français et européens et ainsi identifier des opportunités pour développer leurs exportations sur le marché européen et de mettre en évidence les nouveautés, la diversité et la qualité des produits locaux.

L’année 2018 a été marquée par la relance du secteur du textile, avec une augmentation des exportations tunisiennes vers l’UE, pour atteindre 2,4 milliards d’euros (environ 8 milliards de dinars), soit une croissance de 3,8%, par rapport à 2017.

L’industrie du textile-habillement demeure le premier secteur manufacturier en Tunisie, en termes de postes d’emploi (160 000 postes) et de nombre d’entreprises avec 1 695 sociétés implantée,s en Tunisie.

Ce secteur tire profit notamment, des avantages de la proximité géographique de la Tunisie du marché européen, la qualité de la production et la rapidité de l’exécution de la commande.

Les entreprises tunisiennes pourraient offrir une grande flexibilité de production à des prix plus compétitifs que ceux proposés par les pays de l’Europe de l’Est, le Maroc ou encore la Turquie, souligne le CEPEX.