L’Agence tunisienne de coopération technique a enregistré une évolution de 17,5% du nombre des placements réalisés au 31 juillet 2019, soit 1 502 recrutés tunisiens contre 1 278 recrutés en 2018.

Ces recrutements ont touché le domaine de l’éducation et de l’enseignement supérieur avec 618 cadres enseignants, soit le premier secteur en termes de recrutements (41% des placements réalisés), suivi de la santé avec 325 cadres, de l’ingénierie (188 recrutés) et de l’administration (170 recrutés).

L’Arabie Saoudite occupe la première position en matière de recrutement des compétences tunisiennes (384 coopérants), suivie du Qatar (278) et du Koweït (118 recrutés).

Au total, les pays du Golfe sont les premiers bénéficiaires avec 868 recrutés, soit 58%. Ils sont suivis par les pays européens avec 318 coopérants, dont 183 recrutés pour la France, 92 pour l’Allemagne. Quant à l’Afrique subsaharienne, elle a absorbé 113 compétences tunisiens,; contre 155 pour l’Amérique et l’Asie -dont 141 recrutés pour le Canada.

Par ce faire, 51 commissions de recrutement se sont déplacées à l’ATCT pour effectuer des entretiens face-à-face avec les candidats tunisiens. Il s’agit entre autres de 24 délégations de l’Arabie saoudite, 8 recruteurs du Koweït, 7 employeurs du Canada, 3 délégations du Qatar, 2 recruteurs de la Mauritanie, 2 délégations des Emirats arabes Unis, 3 délégations du Sultanat d’Oman…

En outre, l’ATCT a traité 158 offres de recrutements dans différentes spécialités.

Et dans le cadre de la coopération bilatérale et triangulaire et afin de renforcer le partenariat avec les pays du Sud, l’ATCT a organisé, en collaboration avec la BID, du 03 au 05 juillet 2019, un atelier régional de formation et d’échanges sur la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire.

Cet atelier a été marqué par la participation de plusieurs responsables des différents ministères et institutions opérant dans le domaine de la coopération Sud-Sud et triangulaire, ayant regroupé plusieurs pays (Algérie, Burkina-Faso, Cameroun, les Iles Comores, Côte d’ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Maroc, Palestine, Sénégal, Togo et Tunisie.

Les participants à cet atelier ont pris part et ont échangé leur expérience pour la mise en place d’un écosystème national pour la promotion de la coopération Sud-Sud, la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des initiatives de coopération Sud-Sud et l’identification de nouvelles opportunités de partenariat.

Elle a organisé aussi une formation du 15 au 27 juillet 2019 sur la Promotion des Investissements pour le renforcement des capacités de 11 cadres de l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon. Cette formation a été animée par des experts de FIPA-Tunisia, APII et du CEPEX, ainsi que des intervenants du secteur privé.

L’agence a organisé au total 05 sessions de formation en collaboration avec la BID, l’ESCWA, l’ABC et la BADEA pour le renforcement des capacités de 92 cadres du Tchad , de la Tunisie et du Gabon dans les domaines de l’enseignement de langue arabe, la coopération Sud-Sud, le développement économique et social et l’investissement.

En outre, l’ATCT a envoyé 35 experts et consultants tunisiens pour effectuer des missions d’assistance technique dans les domaines de l’éducation et l’enseignement, l’agriculture et la pêche, le génie civile, la psychologie, la qualité et l’ophtalmologie; ceci en collaboration avec les partenaires internationaux tels que la SCET Tunisie, l’OADA, la BID et le PNUD.

Il est à noter que le nombre total des coopérants exerçant à l’étranger s’élève à 19 237 coopérants et experts tunisiens au 31 juillet 2019.