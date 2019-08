Le cinéma tunisien sera présent en compétition et dans le jury de la 76e édition de la Mostra de Venise ou le festival international du film de Venise, du 28 août au 07 septembre 2019.

Selon le programme détaillé publié sur le site du festival, le film “Un fils” de Mehdi Barsaoui sera présenté à la section “Orizzonti ” (Horizons) qui est une compétition internationale dédiée aux longs et courts métrages représentant la nouvelle tendance esthétique et narrative dans le cinéma mondial.

Ce film de 96 mn est sélectionné parmi 19 longs-métrages de fiction. Au casting de cette coproduction entre la Tunisie, la France, le Liban et le Qatar, Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri, Noomene Hamda, Slah Msaddek et Mohamed Ali Ben Jomaa.

” Les Epouvantails” de Nouri Bouzid sera présenté parmi 6 œuvres hors compétition dans la Section “Sconfini” qui est dédiée à une sélection de films dans les différents genres.

Cette fiction de 98mn est une coproduction entre la Tunisie, le Maroc et le Luxembourg. Le casting réunit une pléiade d’acteurs comme Nour Hajri, Afef Mahmoud, Joumene Limam, Mehdi Hajri, Sondos Bellahssen et Fatma Ben Saidane.

L’actrice tunisienne installée en Egypte, Hend Sabri, est membre du jury international du prix ” Luigi De Laurentiis ” pour les films débutants – ” Lion of the future “.

Ce jury, présidé par le réalisateur Emir Kusturica (Serbie), comprend également la réalisatrice Antonietta De Lillo (Italie) ainsi que le producteur Michael Werner et le réalisateur Terence Nance (Etats Unis).

Le prix dédié aux films débutants est attribué à un long-métrage sélectionné parmi les différentes compétitions du festival (la sélection officielle et les sections indépendante et parallèle). Le prix est doté de 100.000 dollars à départager entre le réalisateur et le producteur sachant qu’il n’y a pas d’ex æquo pour cette distinction, lit-on sur le site du festival.

La Mostra de Venise comprend plusieurs autres compétitions la Compétition officielle qui présente un maximum de 20 films internationaux en première mondiale. ” Le Lion d’or ” du meilleur film est la plus haute distinction attribuée à la Mostra de Venise.

Le festival international du film de Venise inaugure la saison automnale des grands festivals du cinéma et coïncidera avec le TIFF de Toronto, le Festival international du film de Toronto (5-15 septembre), auquel la Tunisie sera également représentée par trois films.