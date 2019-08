Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors et l’Institut supérieur des cadres de l’enfance de Carthage-Dermech ont signé, lundi 19 août 2019, une convention portant sur la création effective d’un diplôme de licence fondamentale unifiée au profit des éducateurs de la petite enfance, au titre de l’année scolaire 2019-2020.

A l’issue de la cérémonie de signature de cette convention, Naziha Laabidi, ministre de la Femme, a déclaré que la création de ce diplôme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale multisectorielle pour le développement de la petite enfance, en particulier au niveau de son quatrième axe portant sur la formation continue.

Elle a salué les efforts déployés par les cadres de l’Education et les différents acteurs de ce secteur pour la mise en œuvre des modalités de cette stratégie.

Pour sa part, le directeur de l’Institut supérieur des cadres de l’enfance, Ahmed Bouajila, a fait état de la nécessité de développer les programmes scolaires dudit institut, ainsi que la diversification des disciplines de recherche, dans le but de répondre aux préoccupations du secteur de l’enfance en vue de se conformer aux programmes scientifiques internationaux régissant la discipline.

La partie française, représentée par l’Université Paris-13 et le Centre d’études et de recherche pour la petite enfance à Aubervilliers, signera également cette convention en tant que partie responsable de sa mise en œuvre. Elle en fournira l’appui technique et les supports pédagogiques, et mettra à disposition un certain nombre d’enseignants universitaires et experts dans le domaine, au profit de l’Institut.