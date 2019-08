Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont enregistré, au cours des sept premiers mois de l’année 2019, une baisse à l’export de 3,8% (à prix constant) et de 6,2% à l’import, par rapport à la même période de l’année 2018.

Au niveau des prix, ces échanges ont respectivement augmenté de 17,7% pour les exportations et de 20,4% pour les importations, selon les chiffres de l’Institut national de la statistique (INS) publiés lundi 19 août.

En valeurs courantes, ils ont atteint 26,703 milliards de dinars à l’exportation et 37,867 milliards de dinars à l’importation, enregistrant ainsi des hausses respectives de 13,2% et de 12,9%.

Augmentation des prix de 17,7% à l’export et de 19,5% à l’import (hors énergie)

De janvier à juillet 2019, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur, hors énergie, se sont inscrits en hausse de 17,7% à l’export et de 19,5% à l’import par rapport aux sept premiers mois de l’année 2018.

En effet, les prix de l’énergie ont enregistré des hausses de l’ordre de 18,5% à l’export et de 26,2% à l’import durant la même période de l’année courante.

A fin juillet 2019, les exportations agricoles et agroalimentaires du pays ont baissé de 19,4%. Idem pour les exportations du secteur des mines, phosphates et dérivés, dont la régression a atteint 7,7%, contre une baisse de 3,8% pour le secteur textile-habillement et cuir, et de 1,2% pour les industries mécaniques et électriques. Alors que les exportations du secteur de l’énergie ont progressé de 4,2%.

Concernant les importations, l’évolution en volume a été marquée, au cours des sept premiers mois de l’année 2019, par une baisse de l’ordre de 8,9% au niveau du secteur des industries mécaniques et électriques, de 7,6% pour le secteur du textile-habillement et cuir, et de 1,6% pour les importations du secteur agricole et agroalimentaire.

Quant aux importations du secteur de l’énergie, elles ont enregistré une légère augmentation de 0,9%.