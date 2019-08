La judoka tunisienne Nihel Cheikh Rouhou a décroché, dimanche 18 août, la médaille d’or de la catégorie des +78 kg aux Jeux africains qui se disputent actuellement au Maroc.

Cheikh Rouhou, championne d’Afrique, a battu en finale la Camerounaise Hortence Vanessa Mballa Atangana.

Le judo tunisien totalise, à l’issue du deuxième et dernier jour, de la compétition 8 médailles (deux d’or, trois d’argent et trois de bronze), se classant ainsi 4e.

De leur côté, Mahmoud Oussama Senoussi (-90 kg) et Nihel Landolsi (-70 kg) ont décroché une médaille d’argent chacun, après que Fradj Dhouibi a décroché la première médaille d’argent pour le judo tunisien.

Quant à Fayçel Jaballah (+100 kg), Meryem Béjaoui (-63 kg) et Sarra Mzoughi (-78 kg), ils se sont contentés du bronze.

Au tableau des médailles, l’Egypte surplombe le classement du judo africain à l’occasion de ces Jeux africains avec 8 médailles (4 or et 4 bronze), suivie du Maroc (11 médailles: 2 or, 5 argent et 4 bronze), et l’Algérie, troisième avec 11 médailles (2 or, 3 argent et 6 bronze).