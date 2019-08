Le nombre d’incendies de forêts a atteint, jusqu’au 9 août 2019, 190 incendies ayant ravagé près de 1850 hectares, sachant que les superficies annuellement incendiées s’élèvent à 3 mille hectares en moyenne, a indiqué à l’agence TAP, le directeur général des forêts, Salem Triki.

Le nombre d’incendies a reculé durant les dernières années grâce au plan préventif mis en place par la direction en collaboration avec les différentes structures concernées, a-t-il ajouté, affirmant qu’il n’y a actuellement pas d’incendies actifs”.

Il a, par ailleurs, fait remarquer que les superficies incendiées ont diminué de 17 mille hectares en 2017 à près de 1000 hectares en 2018, mais que ce chiffre repart cette année à la hausse pour des causes naturelles (orages, foudres…) ou humaines (actes prémédités ou d’imprudence).

Les superficies forestières s’élèvent à plus d’un million d’hectares en Tunisie et à 5 millions d’hectares en tenant compte des espaces et des circuits verts, abritant 10% de la population.

Triki a ajouté que la contribution du secteur forestier au PIB pourrait évoluer de 0,3% actuellement à 13% si les produits forestiers sont valorisés et si la gestion forestière est améliorée.

Il a fait savoir que la Direction générale des forêts attend toujours une suite favorable à sa demande de mise en place d’un numéro vert qui permet aux citoyens de se renseigner sur le domaine forestier mais également de contribuer à sa protection et sa valorisation.