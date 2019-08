La masse salariale représente 69,4% des dépenses de gestion du budget du ministère des Affaires culturelles, selon les derniers chiffres dudit ministère pour l’année 2019.

Dans la dernière newsletter du 5 au 11 août 2019, le site “Tunelyz” met la lumière sur la répartition du budget du ministère des affaires culturelles pour l’année 2019, à travers un schéma explicatif.

Pour un total de 293.146 millions de dinars, la masse salariale représente 69,4% du total des dépenses de gestion du budget qui s’élève à 233.146 millions de dinars. Selon le même schéma, les dépenses liées au développement s’élèvent à 60 millions de dinars.

Rappelons que le budget du ministère des Affaires culturelles est de 0,73% du budget total de l’Etat. En 2019, les dépenses de développement connaissent un recul de 14,3% avec un montant total de 60 millions de dinars contre 70 millions de dinars en 2018.

Dans le même numéro, Tunelyz aborde, chiffres à l’appui, le taux d’encadrement des artisans en Tunisie, la production annuelle du gaz GPL en Tunisie entre 2010 et 2018 ou encore l’évolution des investissements en nombre de projets par région entre 2016 et 2017.

Tunelyz est un site d’actualité avec un focus sur les chiffres issus des rapports économiques et financiers des institutions publiques, des organisations non gouvernementales, et de l’Institut National des Statistiques (INS).

Le site est un espace pour partager des informations autour des sujets politiques, culturels et sociaux du pays en s’appuyant sur les chiffres. Selon le fondateur du site, cette démarche a pour objectif d’engager une réflexion critique et une mise en perspective de ces données et études.