Une réunion a été organisée samedi 11 décembre 2021 entre des représentants du gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail. C’est ce qu’a indiqué Sami Tahri, porte-parole officiel de l’UGTT, précisant que la réunion a eu lieu à l’invitation du gouvernement pour évoquer la question de la masse salariale et de réforme des institutions publiques, ainsi que le dossier de l’économie verte et les énergies renouvelables.

La partie gouvernementale a présenté des propositions qui seront examinées par la centrale syndicale, a expliqué Tahri.

Par contre, les deux parties n’ont pas évoqué le dossier des négociations sociales relatives à l’augmentation des salaires dans la fonction publique et le secteur public. Toutefois, Tahri a réitéré l’attachement de l’UGTT aux négociations sociales en application des accords signés avec les précédents gouvernements, estimant que la détérioration du pouvoir d’achat des salariés dans les secteurs public et privé sont des conditions qui imposent une amélioration du revenu.