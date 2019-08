Les outils de productivité et de créativité les plus performants du Galaxy Note avec un stylet S et une caméra de qualité supérieure sont désormais disponibles en deux dimensions.

Samsung Electronics Co., Ltd. vient de lancer le Galaxy Note 10, une nouvelle gamme de portables haut de gamme qui associe design élégant, outils de performance et productivité pour aider les utilisateurs à profiter de chaque moment.

Inspiré par une génération qui oscille entre vie professionnelle et vie privée, le Galaxy Note 10 offre aux utilisateurs la liberté de travailler à leur guise et révéler leur créativité quand ils le souhaitent. Pendant plusieurs années, la gamme Galaxy Note a aidé des millions d’utilisateurs fidèles à se consacrer à ce qu’ils aiment.

«Dès ses premiers pas, Galaxy Note s’est imposé comme le meilleur choix en termes de technologie et de fonctionnalités. Galaxy Note10 renouvelle sa promesse à l’adepte moderne du Note qui emploie son smartphone à des fins à la fois productives et créatives et qui passe naturellement des idées aux initiatives à tout moment», a déclaré DJ Koh, président et PDG de l’unité TI & Communication mobile chez Samsung Electronics. «Chaque élément du Galaxy Note10 a été conçu pour aider les utilisateurs à accomplir plus. Qu’ils aient réalisé un grand projet, photographié et monté une vidéo ou joué sur leur mobile, Galaxy Note10 les aidera à réaliser ces tâches de manière plus efficace et plus rapide».

Osmose entre design utile et une expérience qualité supérieure

Les utilisateurs du Galaxy Note apprécient le design sophistiqué, non seulement le look and feel de leur appareil mais l’expérience qu’il offre. Chaque élément du Galaxy Note10 a été conçu de manière élégante et ciblée afin que les utilisateurs se consacrent aux idées, projets et contenus qui comptent le plus.

Deux dimensions : Pour la première fois, Galaxy Note10 est disponible en deux tailles afin que les utilisateurs choisissent le Note qui leur convient le mieux. Galaxy Note10 offre un Note à des utilisateurs qui recherchent la performance du Stylet S et la productivité optimale dans une forme idéale avec un écran Cinematic Infinity et un Note plus compact que jamais. Galaxy Note10+ offre le plus grand affichage Note avec un écran Cinematic Infinity 6,8 pouces sur un appareil est facile à tenir et utiliser.

L’écran du Galaxy Note 10 est le plus performant de Samsung. Sa conception physique et sa technologie plongent les utilisateurs dans leur série, film et jeu préférés.

Design bord-à-bord : L’écran Cinematic Infinity du Galaxy Note10 est presque ininterrompu tandis que la découpe de l’affichage de la caméra avant est petite et centrée pour un design équilibré/ergonomique. L’écran le plus immersif de Samsung offre une expérience qui oscille entre pensée et action, visualisation et création.

Qualité d'affichage optimale : Galaxy Note10 est doté d'un écran Dynamic AMOLED. Avec une certification HDR10+ et un mappage dynamique des tons, des photos et des vidéos plus lumineuses que les anciens Note, ainsi qu'une gamme de couleurs étendue et surprenante. UL a repensé l'écran du Galaxy Note10 avec une uniformité de couleur et de luminosité de 98 %. L'écran Eye Comfort a réduit la lumière bleue sans affecter la qualité de la couleur pour un visionnage plus confortable[1].

Productivité à multiple facette pour optimiser chaque moment

Les utilisateurs du Note recherchent la productivité et considèrent leur téléphone comme un élément essentiel pour réaliser plus d’activités. Pour ces utilisateurs, Galaxy Note10 offre de nouvelles technologies, des performances renforcées et une intégration plus puissante afin de donner aux utilisateurs la liberté de travailler de manière plus productive.

Du manuscrit au texte : Galaxy Note10 offre de nouvelles capacités plus performantes au stylet S uni-body. Les utilisateurs peuvent prendre des notes et reconvertir instantanément leur écriture manuscrite en texte numérique sur Samsung Notes et les exporter dans une variété de formats, y compris Microsoft Word. Les utilisateurs peuvent personnaliser les notes en les réduisant, les élargissant ou en changeant la couleur du texte. En quelques clics, les comptes rendus de réunion peuvent être formatés et partagés, des moments d’inspiration peuvent rapidement devenir des documents modifiables.

L'évolution du stylet S : Le Galaxy Note10 inspiré des atouts du stylet S Bluetooth Low Energy qui a vu le jour sur Galaxy Note9 avec des actions Air, vous permet de contrôler certains aspects de l'appareil à l'aide de gestes réalisés avec le stylet S. en ouvrant le kit SDK d'actions Air, les développeurs peuvent créer des contrôles personnalisés qui autorisent les utilisateurs à jouer ou utiliser leurs applications préférées à l'aide de gestes.

Samsung DeX pour les PC[2]: Le Galaxy Note10 renforce les fonctions de Samsung DeX facilitant ainsi le travail des utilisateurs qui passent de leur téléphone à leur PC ou Mac. Avec une connexion USB simple et compatible, les utilisateurs peuvent glisser et déposer leurs fichiers entre les appareils et utiliser leurs applications préférées avec une souris et un clavier tout en gardant leurs données protégées sur leur portable grâce à Samsung Knox.

Lien avec Windows : Le Galaxy Note10 intègre Lien avec Windows sur le panneau rapide. A l'aide d'un clic, les utilisateurs peuvent se connecter à leur PC Windows 10. Ils peuvent voir les notifications, envoyer et recevoir des messages, et revoir des photos récentes sans s'arrêter pour regarder leur téléphone.

Caméra professionnelle DESTINEE AUX créateurs

Avec Galaxy Note10, les créateurs de contenus et les utilisateurs ordinaires peuvent utiliser des outils de pointe pour prendre des vidéos et des photos exceptionnelles et faire de leurs histoires et leurs messages des contenus sensationnels et impactants. Grâce à une technologie d’imagerie avancée associée à un logiciel, Galaxy Note10 donne une nouvelle dimension à la vidéographie et la photographie.

Technologie de vidéo haut de gamme : Le Galaxy Note10 permet aux utilisateurs de réaliser des vidéos professionnelles sans équipement supplémentaire. Live focus video est doté de réglages de profondeur de champ capables de flouter l'arrière-plan et faire une mise au point/focaliser sur le sujet. Zoom-In Mic amplifie l'audio dans le cadre et repousse les bruits de fond pour se concentrer sur les sons que vous désirez. Et pour supprimer les bosses et les tremblements qui floutent les prises de vue, le nouveau Super Steady stabilise les séquences et est maintenant disponible sur le mode Hyperlapse pour des vidéos à intervalles réguliers.

Montage de vidéo rapide et facile : Une fois qu'ils ont enregistré leur vidéo, les utilisateurs du Galaxy Note10 peuvent la monter instantanément depuis leur téléphone. Video editor peut être utilisé avec le stylet S au lieu de taper pour sélectionner ou monter un clip, les utilisateurs peuvent choisir le moment où ils veulent couper. Pour les créateurs qui ont besoin de contrôler leur séquence, Adobe Rush[3] disponible sur Galaxy Note10 propose une série d'outils complexes encore plus précis avec le stylet S.

Enregistreur : Pour les joueurs qui veulent plus de personnalité à leurs flux ou vloggers et qui veulent améliorer leurs tutoriels, Galaxy Note10 lance l'Enregistreur. Photographier facilement ce qui apparait sur l'écran, utiliser une image dans l'image et le stylet S pour annoter au moment d'enregistrer des vidéos toujours plus divertissantes et plus attrayantes.

ART Doodle et Scanner 3D : La caméra du Galaxy Note10 possède des fonctions AR et 3D inspirées des technologies les plus récentes. En plus d'une caméra Ultra Wide, cet appareil propose aux créateurs un medium entièrement innovant. Avec AR Doodle, le stylet S sert à personnaliser les photos avec des dessins dynamiques, des effets et des animations qui correspondent à l'image. Avec un scanner 3D[4], un élément inédit pour le Note, la caméra Galaxy Note10+ Depth Vision/Profondeur de champ peut scanner un objet[5] instantanément et le transformer en une image mobile en 3D.

Mode nuit : les utilisateurs prennent de nombreuses selfies dans des contextes de faible luminosité, à dîner, à des concerts ou juste en profitant du coucher du soleil. Le mode Nuit, maintenant disponible sur la caméra avant permet aux utilisateurs de prendre des selfies incroyables quelle que soient les conditions d'éclairage.

Une performance inégalée pour des utilisateurs dynamiques

Les adeptes du Note utilisent leur téléphone pour presque tout faire, non seulement les tâches journalières mais réaliser de grands projets comme gérer leurs affaires, monter des vidéos pour leurs réseaux sociaux, créer de belles illustrations avec le stylet S. Pour les aider à tout faire, Galaxy Note10 est équipé d’un matériel informatique de qualité et d’options de niveau supérieur.

Charge ultra rapide: Avec seulement 30 minutes de charge, le Galaxy Note10+ dure toute la journée[6] avec une capacité de charge câblée allant jusqu'à 45W[7].

Wireless PowerShare[8] : Wireless PowerShare est enfin disponible sur le Note. Les utilisateurs peuvent recharger sans fil leur Galaxy Watch / montre, Galaxy buds/écouteurs ou tout autre appareil compatible avec QI avec le Galaxy Note10.

Jeux : Comme les jeux mobiles exigent plus de traitements et de graphismes, les meilleures expériences de jeux demandent de meilleures specs. Galaxy Note10 est équipé d'un dispositif de refroidissement très fin qui offre une performance optimale durant le jeu, le tout dans un appareil mince et élégant. Avec le Game Booster compatible avec l'IA, Galaxy Note10 optimise la performance et la consommation d'énergie selon le jeu. Avec le service de diffusion en continu PlayGalaxy Link P2P, les utilisateurs peuvent reprendre là où ils se sont arrêtés dans n'importe quel jeu PC et continuer tout en se déplaçant sans avoir besoin de stockage local.

Vitesses Grand V: Avec les options LTE et 5G, les utilisateurs du Note10 peuvent bénéficier des grandes vitesses de leurs opérateurs. Le Galaxy Note 10+ 5G exploite toute la puissance du réseau nouvelle génération pour la diffusion en continu de vidéos haute résolution, téléchargement de contenus très rapide et jeux contenant des graphismes en temps réel. En permettant aux utilisateurs de faire tout ce qu'ils aiment, le Note10+ 5G change la manière dont nous consommons du contenu et connectons avec nos amis et notre famille.

Un portail vers l’écosystème Galaxy

Galaxy Note10 se trouve au cœur de l’écosystème Galaxy avec une série de produits et de services haut de gamme qui offre des expériences nouvelles et un quotidien plus simple et plus connecté. Des dispositifs portables comme Galaxy Watch Active 2 et les tablettes telles que Galaxy Tab S6 gardent les utilisateurs connectés et les aident à réaliser plus d’activités mobiles.

Les services Samsung inspirés des produits offrent aux utilisateurs une expérience Galaxy connectée et pratique. Samsung Pay permet des options de paiement rapides et sécurisées. Samsung Health aide les utilisateurs à réaliser leurs objectifs santé et bien-être grâce à un suivi et un contrôle continus. Samsung Knox protège vos données avec des solutions de sécurité d’un niveau défense. Bixby, la plateforme intelligente de Samsung offre un support intégré pour rendre la vie plus facile, plus organisée et plus connectée.

Disponibilité et précommande du Galaxy Note10

Le Galaxy Note10 et Note 10+ sont disponibles dans les couleurs Aura Silver, Aura Black et Aura white.

Pour toute précommande du Galaxy note 10 et Note 10+ du 8 août au 1er septembre, une paire de Galaxy Buds est offerte.

Pour plus d’informations sur Galaxy Note10, veuillez consulter news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com or www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-note10.

Tableau: Caractéristiques de Galaxy Note10, Note10+

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspire le monde et façonne le futur avec des idées et des technologies innovantes qui redéfinissent le monde de la télévision, des smartphones, des objets connectés, des tablettes, de l’électroménager numérique, des réseaux, des semi-conducteurs et des solutions LED. Pour les dernières actualités, veuillez consulter l’espace presse/newsroom de Samsung à l’adresse suivante : http://news.samsung.com

[1] TÜV Rheinland, un institut mondialement reconnu, a couronné l’écran Galaxy Note10 et Note10+ de la certification Confort des yeux/Eye Confort pour sa capacité de réduire drastiquement les effets nuisibles de la lumière bleue. Cette certification peut se trouver sur www.tuv.com sous la licence ID 1419071436.

[2] Disponible sur Windows 7, Windows 10 pour Windows PC, et High Sierra, Mojave pour Mac

[3] Adobe Rush est téléchargeable

[4] 3D scanner est téléchargeable

[5] La zone de numérisation avec 3D Scanner est limitée à 10x10x10 cm par 80x80x80 cm

[6] La durée de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.

[7] Disponible seulement sur Galaxy Note10+. Le charger 45W doit être acheté séparément.

[8] Wireless PowerShare peut ne pas fonctionner avec les accessoires ou couvercle d’autres marques. Peut affecter la réception des appels ou les services de données selon l’environnement réseau.

[9] La valeur typique testée dans des conditions de laboratoires tierces. La capacité nominale (minimale) est moindre. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.samsung.com.