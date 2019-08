L’Etat fournira une assistance à environ 86% des 33 mille familles à faibles revenus recensés au gouvernorat de Jendouba, dont les dettes s’élevaient à trois factures non recouvrées de la Société tunisienne d’électricité et de gaz, car elles remplissent les conditions d’éligibilité fixées par la circulaire n°16 du 11 juillet 2019.

Les critères du bénéfice de ce privilège sont basés sur la détention d’un carnet de traitement médical gratuit ou un tarif réduit, à condition que la consommation du ménage ne dépasse pas 200 kilowatts par mois et l’obligation d’avoir trois factures de consommation impayées.

Jeudi 8 août 2019, une séance de travail s’est tenue au siège du gouvernorat de Jendouba pour présenter les résultats du dialogue national sur l’énergie et la circulaire n°16 du 11 juillet portant sur la prise en charge par l’Etat des arriérés de paiement des factures de consommation d’électricité et de gaz au profit des familles à faibles revenus qui ne pourraient pas payer trois factures consécutives dont le nombre dépasse 35 mille familles sur un total de cent mille familles vivant dans la région du nord-ouest et 849 mille familles tunisiennes réparties sur tout le territoire de la République.

Lors de sa rencontre avec plusieurs familles concernées par cette décision et plusieurs représentants de la société civile, Taoufik Rajhi, ministre chargé des Grandes réformes, a expliqué les conditions et procédures de bénéfice de cette mesure.

Il a indiqué que la mesure approuvée par le gouvernement était l’une des réformes liées au secteur de l’énergie, qui vise à permettre le recouvrement par la STEG de ses dettes estimées à 1,8 milliard de dinars en 2018, avant que la loi de finances 2019 ne lui octroie un million de dinars pour l’exercice en cours, recommande la rationalisation de la consommation d’énergie, l’aide des couches à faibles revenus et la recherche d’autres sources d’énergie, compte tenu en particulier d’un déficit d’environ 55%.

Il a souligné à cet égard que l’énergie solaire fait partie des solutions de remplacement dans la période à venir.