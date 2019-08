Selon le cabinet britannique OpenSignal, le Maroc serait le champion du Maghreb et vice-champion d’Afrique “en termes de performance et de disponibilité de la 4G“ derrière le Sénégal mais devant l’Afrique du Sud (3ème).

Dans ce classement, la Tunisie arriverait en 5ème position et l’Algérie n’occuperait que dixième place, rapporte le site web congolais adiac.com.

Selon OpenSignal, le Sénégal a obtenu 77,2%, suivi du Maroc (76,8%) et de l’Afrique du Sud (75,9%), contre 71,8% et 56,5% respectivement pour la Tunisie et l’Algérie.

« Le même rapport a souligné que le royaume chérifien dépassait certains marchés bien plus avancés dans un domaine largement dominé par la Corée du Sud, le Japon et la Norvège à l’échelle mondiale ».

Concernant la vitesse de téléchargement des données mobiles, le rapport indique que le Maroc figure à la troisième place avec 11,2 Mbps (Méga bytes par seconde), derrière la Tunisie (13,4 Mbps) et l’Afrique du Sud, à la première place avec 15 Mbps. L’Algérie, en dixième place, a une vitesse moyenne de téléchargement de seulement 3,1 Mbps.