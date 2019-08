Mehdi Jomaâ, ancien ministre de l’Industrie dans le gouvernement de Ali Larayedh et ancien chef du gouvernement, est né le 21 avril 1964.

Désormais il vise la magistrature suprême en se portant candidat à l’élection présidentielle anticipée du 15 septembre 2019.

Diplômé de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT) en 1988 et titulaire d’un DEA en mécanique, calcul et modélisation des structures, Mehdi Jomaâ a fait sa carrière au sein d’Aerospace, une filiale du groupe français Total.

En 2009, il a été nommé au poste de Directeur Général de la division aéronautique et défense et membre du comité de direction, à la tête de six filiales implantées en France, aux Etats-Unis, en Inde et en Tunisie.

Mehdi Jomaâ est marié et père de 5 enfants.