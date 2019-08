Présidée par le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, une séance de travail s’est tenue mercredi 7 août portant sur la présentation du document d’orientation de la “Plateforme nationale de la sécurité sociale” qui garantit au citoyen le droit à la couverture sociale et l’accès aux services sanitaires ainsi que les droits élémentaires des enfants, des personnes âgées et des handicapés.

En effet, ce document d’orientation garantit le droit à un revenu minimum aux personnes âgées et aux handicapés et un revenu de base au profit des enfants afin de leur permettre l’accès à l’éducation, la santé et à la nutrition. Il stipule également la garantie d’un revenu minimum aux personnes en âge de travailler, ayant un empêchement pour cause de maladie, de chômage, de maternité ou de handicap, précise le ministère des Affaires sociales dans un communiqué publié à l’issue de la réunion.

Trabelsi a souligné la nécessité de préparer un projet de loi en collaboration avec toutes les parties concernées afin de le soumettre dans les meilleurs délais au conseil des ministres .

Les grandes lignes de la plateforme nationale de la sécurité sociale ont été présentées au cours de cette séance de travail.