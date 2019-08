A l’occasion des fêtes de l’Aid el Adha et de la femme, la Banque centrale de Tunisie (BCT) appelle les banques à ouvrir leurs guichets au public, le samedi 10 août 2019 de 09h à 12h, et les responsables du secteur bancaire et postal à assurer la continuité des opérations de retrait des distributeurs automatiques de billets (DAB).

Dans une note adressée aux intermédiaires agréés, publiée mercredi 7 courant sur son site électronique, la BCT fait savoir qu’elle ouvrira, elle, ses guichets, le 10 août 2019, en son siège à Tunis et dans toutes ses succursales pour réaliser les opérations de paiement.

La Tunisie célébrera le dimanche 11 août Aid el Adha et la fête de la femme le 13 août 2019.