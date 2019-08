L’Union européenne vient d’octroyer à la Tunisie un don de l’ordre de 120 millions de dinars (MDT) pour appuyer le secteur de la pêche et participer à l’aménagement des quartiers populaires.

Deux accords ont été signés à cet effet mardi 6 août à Tunis, par le ministère de Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale et l’Agence française de développement (AFD).

Le premier accord de don, d’un montant de 20 MDT, permettra de cofinancer la réhabilitation et la modernisation du secteur de la pêche et de l’aquaculture et d’intervenir pour rétablir le port de pêche à Kélibia, indique le ministre du Développement, Zied Ladhari.

Le secteur de la pêche emploie environ 100 000 personnes et représente près de 10% des exportations agricoles.

Pour le deuxième accord, d’un montant d’environ 100 MDT, il permettra de réaliser les travaux de la deuxième phase du programme d’aménagement des quartiers populaires. Ce programme profitera à 146 quartiers, dont 7 au gouvernorat de Nabeul.

“Ces ressources financières permettront d’améliorer les infrastructures au sein des quartiers populaires, de promouvoir les services destinés aux citoyens, d’impulser les nouveaux secteurs productifs et de booster l’activité économique au sein de ces milieux”, estime Zied Ladhari.