La demande additionnelle sur l’eau en Tunisie a atteint une moyenne record, cette année, de 32% contre seulement 4 ou 5% durant les dernières années, à cause de la vague de chaleur exceptionnelle qui touche le pays depuis le 4 juin 2019. C’est ce qu’a déclaré le PDG de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), Mosbah Helali.

Selon lui, cette demande croissante sur l’eau a causé des dysfonctionnements et des perturbations dans l’approvisionnement en eau “en dépit des mesures préventives que la société a prises”. Il s’agit, à titre d’exemple, du forage de 146 puits profonds au cours des trois dernières années et la poursuite des travaux d’entretien régulier des réseaux.

Interpellé sur les coupures répétitives de l’eau, Helali a expliqué que, depuis 2016, la société est intervenue pour réparer et rénover 224 systèmes hydrauliques en panne, ce qui a permis de les réduire à 46 systèmes cette année.

Et d’ajouter dans ce cadre que la SONEDE consacre chaque année 100 millions de dinars pour le forage de nouvelles puits, le renforcement des réseaux et l’augmentation de la capacité de pompage de l’eau.

La commission de veille et de suivi au sein du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pèche avait décidé, au terme d’une réunion de mobiliser davantage de ressources en eau dans des réservoirs additionnels pour faire face à la demande croissante durant les jours de l’Aïd Al Idha, le 11 août 2019.

Elle a appelé les gouverneurs à maintenir les commissions de veille en constante réunion, exhortant les citoyens à rationaliser la consommation de l’eau durant cette période qui coïncide avec une augmentation remarquable des températures.

Selon un communiqué du département de l’Agriculture, un dispositif humain et matériel a été mobilisé sur les plan régional et national pour mettre en marche la capacité maximale de pompage et de transfert d’eau pour répondre à la demande croissante sur cette ressource.

Un groupe de travail central a été chargé du suivi de la situation, alors que d’autres équipes de la SONEDE seront en service durant les jours de l’Aïd.