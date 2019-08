En marge d’une journée de sensibilisation “On n’a rien à cacher”, le ministère du Transport et l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI), organisée vendredi 2 août, ont a signé un accord de coopération visant à renforcer les principes de transparence et à préserver le droit d’accès à l’information.

A cette occasion, le ministre du Transport, Hichem Ben Ahmed, a souligné que son département a reçu, en 2018, 92 demandes d’accès à l’information, dont 82 ont eu des réponses.

Le ministère du Transport a adhéré au troisième plan d’actions national “Partenariat pour un gouvernement ouvert-PGO” qui promeut les principes de transparence, l’ouverture au public et l’information des voyageurs à travers un “Référentiel national d’Arrêts” concernant les stations de transport terrestre, a souligné Ben Ahmed.

D’après ses dires, un portail de données ouvertes a été établi. Il contient des données sur 27 structures relevant du domaine du transport.

Le président de l’INAI, Imed Hazgui, a fait état d’un progrès du ministère du Transport dans le domaine d’accès, estimant que l’accès à l’information est devenu “un fait réel au sein du ministère et des entreprises et institutions publiques”.

La Tunisie a adhéré à l’initiative du “Partenariat pour un gouvernement ouvert-PGO”, le 14 janvier 2014. Il s’agit d’un forum multilatéral qui regroupe l’ensemble des pays voulant travailler dans le domaine du gouvernement ouvert.

L’initiative vise à renforcer le droit d’accès à l’information et l’ouverture des données publiques, promouvoir la transparence dans la gestion des ressources naturelles, promouvoir l’intégrité, l’approche participative et la gouvernance locale et améliorer la qualité des services publics.