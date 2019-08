Les efforts déployés par l’opérateur national des télécommunications, Tunisie Telecom, en matière de transformation digitale viennent d’être récompensés à l’échelle internationale.

En effet, dans un communiqué rendu public vendredi 2 août 2019, Tunisie Telecom indique avoir reçu le prix « Special Achievement in GIS Award » pour l’année 2019, et ce lors de la conférence internationale des utilisateurs d’ESRI qui s’est tenue du 8 au 12 juillet 2019 à San Diego en Californie (Etats-Unis d’Amérique).

Selon le management de l’opérateur, ce prix récompense les efforts fournis, et reconnaît le travail réalisé au sein de Tunisie Telecom en matière de digitalisation de processus.

Et Tunisie Telecom d’expliquer dans son communiqué que ce sont ses projets SIG (TAGHTIA, GEONETWORK, etc.) qui utilisent l’intelligence géospatiale au cœur de son métier qui ont ainsi été primés.

A rappeler que la dynamique digitale a débuté au sein de Tunisie Telecom depuis plusieurs années à travers le développement de l’infrastructure très haut débit en fibre optique et en 4G, la mise en place de nouvelles applications et de services numériques au profit des clients, des partenaires et des collaborateurs.

Ce prestigieux prix est à la fois une fierté et un devoir pour Tunisie Telecom qui promet du reste de renforcer davantage ses efforts afin de répondre aux besoins croissants de ses clients et d’améliorer leurs expériences.