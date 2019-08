La Bourse de Tunis a débuté la séance du jeudi 1er août sur un note négative, le TUNINDEX a reculé de 0,38% à 7 137.20 points, dans un volume d’échanges de seulement 181 000 dinars.

A la hausse, le titre EURO-CYCLES avance de 2% à 15,70 D, suivi par les deux titres SAM et SOTETEL qui ont pris respectivement 1,96% et 1,91% à 4,15 D et 6,39 D.

A l’opposé, le titre TUNIS RE a perdu 2,97% à 7,51 D, idem pour POULINA GROUP HOLDING et NEW BODY LINE qui abandonnent respectivement 2,94% et 2,93% à 12,51 D et 5,29 D.