L’Institut national de la normalisation et de la propriété intellectuelle (INNORPI) a lancé, mercredi 31 juillet 2019, une nouvelle norme tunisienne sur le management de l’innovation et de la propriété intellectuelle (NT 110.500), au service de la compétitivité des entreprises tunisiennes.

Cette norme s’adresse aux entreprises qui possèdent des actifs et des notions de propriété intellectuelle (start up, PME, organismes des secteurs public et privé, entités universitaires…), indique l’INNORPI dans un communiqué.

Elaborée par des experts avérés en la matière, cette norme vise à diffuser les meilleures pratiques en matière de stratégies de propriété intellectuelle. Elle est considérée comme innovante car elle incite à une meilleure prise en compte des aspects de la propriété intellectuelle qui sont des déterminants de la compétitivité et de la croissance de l’entreprise.

La propriété intellectuelle se définit comme l’ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles. D’après l’INNORPI, une politique de propriété intellectuelle bien pensée joue un rôle primordial dans le développement d’une entreprise.