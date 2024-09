Le contrat d’objectifs de l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) visant à développer son efficience via l’amélioration de sa gouvernance, a été signé par la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie et le directeur général de cette Institution.

Elaboré par l’INNORPI, ce contrat vise également à créer un système d’information global pour le domaine de certification connecté aux différents intervenants afin de développer le système d’information relatif à la propriété intellectuelle.

Il s’agit également de changer le caractère de l’Institut d’une entreprise publique à caractère non administratif à un établissement public et de développer son système informatique relatif à la normalisation.

Ce contrat a pris en compte les priorités nationales et sectorielles dans le cadre de la stratégie nationale de l’industrie et de l’innovation à l’horizon de 2035 et le plan de développement pour la période (2023/2025)