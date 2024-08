Un mémorandum d’entente de coopération, visant le développement et la mise en place d’un nouveau Référentiel National de la Gouvernance, a été signé, hier mercredi, entre la direction générale de la gouvernance et de la prévention de la corruption à la Présidence du gouvernement (DGGPC), l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI ) et le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), en présence des directeurs généraux respectifs des trois structures.

Les organismes signataires se sont engagés à coopérer pour mettre en œuvre le contenu du mémorandum d’entente et œuvrer à la finalisation de l’élaboration de la nouvelle version du Référentiel National de la Gouvernance, afin de la présenter aux différents acteurs, des secteurs public et privé, et de les encourager à s’y engager.

Ce référentiel étant, en effet, un cadre qui permet de consolider les principes de gouvernance et de soutenir les approches visant à prévenir et à lutter contre la corruption, selon des critères clairs et précis, qui assurent la cohérence entre la spécificité du contexte national et les standards internationaux adoptés en la matière.