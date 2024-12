La Tunisie et le Palestine ont signé cinq accords de coopération dans le secteur industriel afin de renforcer le partenariat dans le domaine de l’accrédition, de la reconnaissance des certificats de conformité et des normes de qualités.

Les accords en question portent sur les activités de normalisation à travers l’échange des expertises et des expériences entre l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) et son homologue palestinien.

La ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub a mis l’accent sur l’importance de ces accords. Elle a, également, réaffirmé le soutien de la Tunisie, État et peuple, aux efforts de la Palestine pour remporter la bataille du développement et de la construction de l’Etat Palestinien.

Le ministre palestinien de l’Industrie, Arafat Asfour a souligné l’importance des conventions qui permettront de réaliser la complémentarité économiques entre les deux pays, précisant que son gouvernement œuvre à renforcer ses relations économiques et à tirer profit es expériences réussies.