Tunisie et Libye Signent la 7ème édition de l’accord sur la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité

L’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) et son homologue libyen ont procédé, vendredi, à Tunis, à la signature de la septième édition de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des produits et des labels de la qualité et de la conformité.

D’après un communiqué publié par le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie, cette signature intervient au terme de la réunion de l’équipe de travail conjointe tuniso-libyenne dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des produits et des labels de la qualité et de la conformité, qui s’est tenue à Tunis, du 2 au 6 septembre courant.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la coopération économique bilatérale. La cheffe du cabinet du ministère de l’Industrie, Ahlem Beji, a indiqué, à cette occasion, que le nouveau document permettra de réduire les difficultés techniques entravant la fluidité des échanges commerciaux entre les deux pays, en renforçant le respect des conditions techniques et adoptant les certificats de conformité.

L’objectif étant de garantir la transparence et la confiance mutuelle entre les acteurs économiques tunisiens et libyens.

Pour rappel, la signature de l’accord de reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des produits entre les gouvernements tunisien et libyen remonte, à l’année 2005.