Wifak International Bank a clôturé le premier semestre de 2019 avec les résultats suivants:

– Les Produits d’exploitation bancaires ont enregistré une hausse de 45% par rapport à la même période de 2018,

– Les charges d’exploitation bancaires ont augmenté de 7,7 MDT soit 137% par rapport à Juin 2018,

– Les charges opératoires ont enregistré une augmentation de 17% par rapport au 30 Juin 2018.

– Les financements à la clientèle ont atteint 415,7 MDT à fin Juin 2019 enregistrant une augmentation de 89,9 MDT soit 28% par rapport au 30 Juin 2018,

– Les dépôts et avoirs de la clientèle sont établis à 325,9 MDT soit une progression de 142,2 MDT soit 77% par rapport au 30 Juin 2018.

Le premier semestre de l’exercice 2019 s’est caractérisé également par :

– L’émission et la clôture avec succès du premier emprunt obligataire en conformité avec les principes de la finance islamique avec un montant de souscription d’environ 15,2 MDT,

– L’acquisition du dispositif Lutte Contre Blanchiment et du Financement de Terrorisme (LCB/FT) et le lancement des travaux de l’implémentation,

– La mise en place d’un nouveau service nommé « SMS Secure » qui repose sur la sécurisation des différentes transactions en ligne via un SMS,

– Le lancement du projet CONTACTLESS : la technologie de paiement sans contact permettant aux porteurs des cartes Wifak Bank de payer par un simple mouvement de leur carte avec un niveau de sécurité renforcé.