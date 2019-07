Dédiée au “Storytelling” ou “l’art de raconter” – axe de travail en bande dessinée- la 23ème édition du Salon international de la Bande dessinée de Tazarka (SIBDT), qui se tiendra du 19 au 24 août 2019, a misé cette année sur une nouvelle approche pour un renouveau de cette manifestation unique et singulière née depuis 1997, et ce avec un programme d’activités varié et différents publics cibles.

En effet, la programmation prévoit essentiellement trois ateliers BD pour enfants, un atelier pour adultes, un labo-lino destiné aux artistes, quatre expositions, Tazarka ville de la bande dessinée, circuit Tazarka ville de la bande dessinée, un concept store, deux master class, deux tables rondes, trois soirées et une bibliothèque bande dessinée ambulante de l’Institut Français de Tunisie (IFT).

Durant la manifestation, une animation de rue “Streetart” avec des fresques murales sera effectuée par le collectif marocain Tazarka et le collectif tunisien Lab 619 dans la ville de Tazarka dans l’objectif de découvrir la ville autrement.

Deux masters class animés par des bédéistes internationaux comme le scénariste et dessinateur de comics américain David Mack et l’illustratrice singapourienne Zu Orzu, précisant que des tables rondes seront aussi proposées autour du “Storytelling” et du “Contes”.

Le Salon proposera aussi des ateliers pour enfants et adultes pour les estivants désireux de s’initier à cet art, ainsi qu’un atelier pour les professionnels.

Quatre expositions seront aussi, au rendez-vous de cette manifestation culturelle à savoir une rétrospective autour des travaux du collectif Lab 619, une exposition des œuvres de Sabri Khiari, un focus autour de la Bande Dessinée égyptienne de l’après révolution et un hommage au feu journaliste, collectionneur de bande dessinée et mélomane Mongi Majeri.

La 23ème édition du SIBDT sera ponctuée par trois concerts. La Place Centrale à Tazarka Plage accueillera le spectacle de l’ouverture (19 août) donné par le conteur Aroussi Zbidi et le Stambali de clôture programmé le 24 août.

Une troisième soirée (22 août) est programmée dans l’espace des fêtes de la municipalité de Tazarka et proposera pour la première fois en Tunisie, un concert dessiné (un concert de musique accompagné par la performance de bédéistes).

Deux parutions de BD à savoir le dernier numéro (n°10) du Collectif 619 et une sélection des différents travaux des enfants effectués dans les éditions précédentes regroupée dans la BD intitulée “Les mésaventures de Said” sont programmées.

La collection de BD de l’Institut Français de Tunis (IFT) se déplacera au Centre Culturel Abdelhak KHMIR durant manifestation pour offrir à un large public de découvrir et de lire des bandes dessinées de tous genres et pour tous les âges.

Le SIBDT est organisé par le cercle des amis de l’image, une association qui a pour objectif d’épanouir la créativité artistique chez les enfants et les jeunes en leur proposant des outils de sensibilisations. A vocation éducative et culturelle, l’association s’emploie à travailler pour faire de l’image un outil pour l’éducation, la culture et le développement durable et à soutenir les artistes spécialistes.

Parmi ses objectifs, contribuer au développement des divers arts de l’image, soutenir les initiatives pour former les institutions spécialisées, organiser des concours et des prix dans les domaines mentionnés et diffuser la culture de l’environnement et du développement durable liée à l’image en liant notamment des partenariats avec toutes les institutions et organisations similaires nationales et internationales.