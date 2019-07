La cinquième édition de l’Ecole d’été sur la migration se tiendra du 2 au 7 septembre 2019 en partenariat, organisée par l’Institut national du travail et des études sociales (INTES), l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes (INLTP), la mairie de Tunis et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie.

Selon un communiqué publié sur la page Facebook de l’OIM Tunisie, cette édition portera sur le thème “La Traite des personnes et le trafic illicite des migrants : une analyse multi-niveau et multidisciplinaire” .

On y lit également que l’Ecole d’Eté sur la migration est conçue comme un programme de formation complet organisé annuellement par l’INTES et l’OIM en partenariat avec plusieurs institutions nationales et internationales.

La cinquième édition est pensée comme un espace d’échanges, de réflexion et de partage autour de thématiques d’actualité qui affecte aujourd’hui tous les pays du monde.

Six jours durant, cette édition réunira une soixantaine de participants de différents horizons, issus notamment du milieu académique, institutionnel, de la société civile et des partenaires sociaux souhaitant approfondir leurs connaissances dans les domaines de la lutte contre la traite et du trafic illicite des migrants. Les sessions seront assurées par des experts nationaux, régionaux et internationaux.

Les inscriptions auront lieu à partir du 28 juillet 2019 sur le site de l’Ecole d’été sur la migration https://www.ecole-ete-migration.tn/. Un comité scientifique se chargera d’étudier et de sélectionner les candidatures.