Des organisations internationales et tunisiennes ont adressé leurs condoléances à la famille du président de la République, Béji Caïd Essebsi, décédé jeudi 25 juillet à Tunis à l’âge de 92 ans, et à l’ensemble du peuple tunisien.

C’est le cas de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (UNESCO) exprime sa profonde tristesse et présente ses vives condoléances aux représentants du pouvoir exécutif en Tunisie, à la famille du défunt et au peuple tunisien.

Des organisations et associations tunisiennes ont adressé leurs condoléances au peuple tunisien et à la famille du défunt, soulignant la nécessité de s’attacher aux valeurs de la République et à faire prévaloir l’intérêt général et la responsabilité nationale.

A noter que les communiqués de condoléances ont été publiés par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, l’Union des étudiants de Tunisie, l’Association tunisienne des femmes démocrates, l’Union des travailleurs de Tunisie, l’Union des travailleurs émigrés, le Syndicat des médecins-dentistes, l’Association tunisienne pour la justice et l’égalité, l’association “Kalam”, l’association “Chouf”, l’association “Mawja”, l’Association pour l’application du droit de la différence, la Fédération internationale des droits de l’Homme, le Groupe Tawhida Becheikh, l’association Art Rue, l’Association tunisienne de la santé reproductive, l’organisation “Horra”, l’Association tunisienne des libertés individuelles, l’initiative “Mawjoudin” pour l’égalité, l’association “Tahadi”, l’organisation internationale de lutte contre la torture, l’association tunisienne de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA, Avocats sans frontières et OXFAM Tunisie.