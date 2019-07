Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, s’est entretenu, mardi 23 juillet, avec l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome, et ce dans le cadre du suivi des activités annoncées lors de la réunion de la Commission militaire mixte tuniso-américaine tenue dans l’Etat de Wyoming en avril dernier.

Un communiqué du département de la Défense indique que les deux parties ont salué le succès de la réunion de la Commission militaire mixte tuniso-américaine, ainsi que le dialogue stratégique tuniso-américain tenu à Washington au mois de juillet courant sur les questions de sécurité.

Blome a réaffirmé le soutien de son pays à la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme et à l’institution militaire dans divers domaines liés à la sécurité des frontières, à la formation, à l’assistance technique et à la fourniture d’équipements compatibles avec les menaces non traditionnelles.

Le ministre de la Défense a, pour sa part, salué le “niveau excellent” de coopération entre les deux pays, qui a connu un développement qualitatif et quantitatif dans les domaines de la formation ainsi que du renforcement des équipements compatibles avec les menaces non traditionnelles et du système de surveillance électronique au niveau des frontières terrestres et maritimes, outre le financement de la troisième phase du projet lié à la couverture complète de la région du sud-est.

Zbidi a, en outre, salué le soutien des Etats-Unis en ce qui concerne l’acquisition de nouveaux équipements destinés à renforcer les capacités opérationnelles de l’armée tunisienne, notamment en relation avec la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration irrégulière.